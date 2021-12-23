Бербок сказала об этом в видеообращении для конференции глав иностранных миссий Украины, которая прошла 21–22 декабря в Гуте. Она анонсировала, что хочет провести в 2022 году совместное событие с украинскими дипломатами.
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"В следующем месяце Германия и Украина будут отмечать 30-летие дипломатических отношений. Три десятилетия назад мало кто мог представить, насколько переплетенными будут наши страны сегодня – от личных контактов до торговли и инвестиций", – сказала Бербок.
Германия будет углублять дипломатические отношения
По словам министра, дружбу Германии и Украины нельзя воспринимать как должное. Это из-за того, что во время Второй мировой войны немцы совершили ужасные преступления против украинцев.
Эти преступления не так присутствуют в немецком историческом сознании, как должны были бы быть,
– подчеркнула Бербок.
Министр предложила организовать в 2022 году годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и ЕС.
"Я вижу огромный потенциал для большего сотрудничества в области зеленой энергии. Я хотела бы двигаться вперед обращаясь к нашей общей истории", – добавила она.
Украина и Германия: последние новости
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник сказал, что Германия и в дальнейшем будет ограничивать поставки оружия в Украину и шансы, что это изменится – минимальны.
- Однако Мельник отметил, что следует ждать другой помощи – медицинское оборудование. Кроме того, предоставить могут и бронированные машины для транспортировки раненых.
- Канцлер Олаф Шольц сказал Путину, что увеличение российских войск у границы с Украиной беспокоит Германию.