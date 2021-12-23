Бербок сказала об этом в видеообращении для конференции глав иностранных миссий Украины, которая прошла 21–22 декабря в Гуте. Она анонсировала, что хочет провести в 2022 году совместное событие с украинскими дипломатами.

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"В следующем месяце Германия и Украина будут отмечать 30-летие дипломатических отношений. Три десятилетия назад мало кто мог представить, насколько переплетенными будут наши страны сегодня – от личных контактов до торговли и инвестиций", – сказала Бербок.

Германия будет углублять дипломатические отношения

По словам министра, дружбу Германии и Украины нельзя воспринимать как должное. Это из-за того, что во время Второй мировой войны немцы совершили ужасные преступления против украинцев.

Эти преступления не так присутствуют в немецком историческом сознании, как должны были бы быть,

– подчеркнула Бербок.

Министр предложила организовать в 2022 году годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и ЕС.

"Я вижу огромный потенциал для большего сотрудничества в области зеленой энергии. Я хотела бы двигаться вперед обращаясь к нашей общей истории", – добавила она.

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