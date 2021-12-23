Бербок сказала про це у відеозверненні до конференції глав закордонних місій України, що минула 21 – 22 грудня в Гуті. Вона анонсувала, що хоче провести у 2022 році спільну подію з українськими дипломатами.

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"Наступного місяця Німеччина та Україна відзначатимуть 30-річчя дипломатичних відносин. Три десятиліття тому мало хто міг уявити, наскільки переплетеними будуть наші країни сьогодні – від особистих контактів до торгівлі та інвестицій", – сказала Бербок.

Німеччина поглиблюватиме дипломатичні відносини

За словами міністерки, дружбу Німеччини та України не можна сприймати як належне. Це через те, що під час Другої світової війни німці скоїли жахливі злочини проти українців.

Ці злочини не так присутні в німецькій історичній свідомості, як мали б бути,

– наголосила Бербок.

Міністерка запропонувала організувати 2022 року річницю встановлення дипломатичних відносин між поглиблення двосторонніх контактів та зближення України і ЄС.

"Я бачу величезний потенціал для більшої співпраці у галузі зеленої енергії. Я хотіла б рухатися вперед звертаючись до нашої спільної історії", – додала вона.

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