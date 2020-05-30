Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе 29 мая опровергла информацию о возможности возглавить украинскую таможню. По ее словам, у нее осталось немало незавершенных дел в Грузии.

Она отметила, что часто скучает по Киеву. В то же время политик подчеркнула, что у нее нет политических планов в отношении Украины. Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".

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Что известно о слухах относительно назначения Деканоидзе главой Гостаможни

29 мая ряд СМИ распространили информацию о том, что экс-глава Нацполции Деканоидзе прилетела в Киев.

По иницативе Михаила Саакашвили, она якобы может возглавить украинскую таможню.

Журналисты также утверждали, что Деканоидзе якобы уже встречалась со своими бывшими соратниками. А президент Владимир Зеленский якобы обдумывает ее назначение.

Сам Саакашвили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" отказался комментировать слухи о назначении Деканоидзе, но похвалил ее за создание Нацполиции в Украине.

Обратите внимание! 24 апреля правительство уволило главу Таможенной службы Максима Нефедова. Временно исполняющим обязанности главы таможни назначен Игорь Муратов.

Что об этом сказала сама Деконоидзе

По словам грузинского политика, она узнала о подобных слухах из уст украинских журналистов. А в Киев прилетела на несколько дней, по личным делам.

Она также опровергла, что проводила какие-то встречи по этому вопросу.

У меня таких планов нет. Никаких встреч не было. Поверьте мне. Я связываю свою судьбу с грузинской политикой и Грузией,

– заверила Деканоидзе.

В то же время она не смогла ответить, согласилась ли бы сейчас занять какую-то должность в Украине, если бы такое предложение ей поступило.

Деканоидзе добавила, что сейчас ее политическая сила в оппозиции в Грузии, а выборы состоятся уже в октябре этого года.

Что известно о Хатии Деканоидзе

Хатия Деканоидзе работала в команде экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. В Украину она приехала сразу после Революции Достоинства. Она хотела помочь новой украинской власти проводить реформы, в частности правоохранительных органов.

Деканоидзе вместе со своей землячкой Экой Згуладзе, которую назначили заместителем главы МВД, начали реформу.

Уже летом 2015 года создали Нацполицию, которую и возглавила Деканоидзе. Прошло чуть больше года, как сформировалась патрульная полиция в 32 городах Украины.

В ноябре 2015 года она заявила, что заложила фундамент для дальнейшего развития Нацполиции и подала в отставку.

В то же время она назвала причины своего увольнения:

• плохое финансирование полиции;

• отсутствие надлежащей реформы прокураторы и судебной системы;

• вмешательство в работу полиции политиков.