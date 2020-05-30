Екскерівниця Нацполіції Хатія Деканоідзе 29 травня спростувала інформацію про можливість очолити українську митницю. За її словами, у неї залишилось чимало незавершених справ у Грузії.

Вона відзначила, що часто сумує за Києвом. Водночас політикиня наголосила, що в неї нема політичних планів щодо України. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Що відомо про чутки щодо призначення Деканоідзе керівницею Держмитниці

29 травня низка ЗМІ поширила інформацію про те, що ексочільниця Нацполції Деканоїдзе прилетіла до Києва.

За ініцативи Міхеїла Саакашвілі, вона нібито може очолити українську митницю.

Журналісти також стверджували, що Деканоідзе буцімто вже мала зустрічі зі своїми колишніми соратниками. А президент Володимир Зеленський начебто обмірковує її призначення.

Сам Саакашвілі під час ефіру програми "Свобода слова Савіка Шустера" відмовився коментувати чутки про призначення Деканоідзе, але похвалив її за створення Нацполіції в Україні.

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Що про це сказала сама Деконоідзе

За словами грузинської політикині, вона дізналася про подібні чутки з вуст українських журналістів. А до Києва прилетіла на кілька днів, в особистих справах.

Вона також заперечила, що проводила якісь зустрічі щодо цього питання.

У мене таких планів немає. Ніяких зустрічей не було. Повірте мені. Я пов'язую свою долю з грузинською політикою і Грузією,

– запевнила Деканоідзе.

Водночас вона не змогла відповісти, чи погодилася б зараз обійняти якусь посаду в Україні, якби така пропозиція їй надійшла.

Деканоідзе додала, що зараз її політична сила в опозиції в Грузії, а вибори відбудуться вже в жовтні цього року.

Що відомо про Хатію Деканоідзе

Хатія Деканоідзе працювала у команді експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі. В Україну вона приїхала відразу після Революції Гідності. Вона хотіла допомогти новій українській владі проводити реформи, зокрема правоохоронних органів.

Деканоідзе разом із своєю землячкою Екою Згуладзе, яку призначили заступницею глави МВС, розпочали реформу.

Вже влітку 2015 року створили Нацполіцію, яку й очолила Деканоідзе. Пройшло трохи більше року, як сформувалася патрульна поліція в 32 містах України.

В листопаді 2015 року вона заявила, що заклала фундамент для подальшого розвитку Нацполіції та подала у відставку.

Водночас вона назвала причини свого звільнення:

• погане фінансування поліції;

• відсутність належної реформи прокуратори та суддівської системи;

• втручання в роботу поліції політиків.