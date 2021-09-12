Патрульные смогут оперативнее реагировать на вызовы в центре города. Они также будут объяснять, как правильно использовать такой вид транспорта.
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Полиции подарили 2 самоката
Патрульная полиция Закарпатья получила электросамокаты от частной компании бесплатно. Похожих проектов в Украине еще не было.
Полицейские на электросамокатах / Фото Патрульной полиции Закарпатской области
По словам спикера патрульной полиции Закарпатья Эрнеста Завадского, приборы отдал сервис проката электросамокатов. Это было в рамках благотворительной помощи.
Самокаты предоставили в бессрочное пользование. Пока их будет 2, однако планируем увеличить, если проект будет иметь успех,
– подчеркнул Эрнест Завадский.
Подобное патрулирование сейчас планируют не на длительный срок. Лишь до тех пор, пока хорошая погода.
Электросамокаты в Украине: коротко
- Электросамокаты, согласно украинским законам, не признаны транспортным средством.
- Юридически на них не действуют правила дорожного движения. Однако приборы являются травмоопасными.
- В украинских городах очень часто из-за катания на электросамокатах подвергаются повреждениям немало людей.
- В июле 2021 года киевские власти подписали соглашение с арендаторами электросамокатов, которое предусматривает уменьшение скорости до 20 километров в час, а также страхование всех клиентов.