Патрульні зможуть оперативніше реагувати на виклики в центрі міста. Вони також пояснюватимуть, як правильно використовувати такий вид транспорту.
До теми В Умані жінка влаштувала бійку з поліцейськими через електросамокат: відео
Поліції подарували 2 самокати
Патрульна поліція Закарпаття отримала електросамокати від приватної компанії безплатно. Схожих проєктів в Україні ще не було.
Поліціянти на електросамокатах / Фото Патрульної поліції Закарпатської області
За словами речника патрульної поліції Закарпаття Ернеста Завадського, прилади віддав сервіс прокату електросамокатів. Це було у межах благодійної допомоги.
Самокати надали у безтермінове користування. Поки їх буде 2, однак плануємо збільшити, якщо проєкт матиме успіх,
– наголосив Ернест Завадський.
Подібне патрулювання наразі планують не на тривалий термін. Лише до того часу, поки є вдала погода.
Електросамокати в Україні: коротко
- Електросамокати, згідно з українськими законами, не визнано транспортним засобом.
- Юридично на них не діють правила дорожнього руху. Проте прилади є травмонебезпечними.
- В українських містах дуже часто через катання на електросамокатах зазнають ушкоджень чимало людей.
- У липні 2021 року київська влада підписала угоду з орендарями електросамокатів, яка передбачає зменшення швидкості до 20 кілометрів на годину, а також страхування всіх клієнтів.