Впервые за 17 лет: В США провели смертную казнь на федеральном уровне
Впервые за 17 лет в США на федеральном уровне казнили мужчину. 47-летнего Дэниэла Льюиса Ли признали виновным в убийстве семьи из трех человек в 1996 году.
Казнь состоялась в тюрьме в Индиане с помощью смертельной инъекции. Об этом сообщает AP.
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Что известно о первой за 17 лет казни в США
Накануне родственники Дэниэла Льюиса Ли требовали отложить смертную казнь. Они объясняли, что рискуют заразиться коронавирусом во время посещения тюрьмы. Однако федеральный апелляционный суд США отказал им в этом требовании. Судья пришел к выводу, что оснований для переноса смертной казни нет.
Правда, казнь таки отложили буквально за несколько часов до запланированного времени выполнения. Причина – "юридические тонкости".
Дэниэль Льюис Ли ожидает приговор суда в 1997 году / Фото АР
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Смертельные казни в США: главное
- С 2003 года смертная казнь на федеральном уровне в США фактически не применялась. В то же время, эта мера наказания могла применяться на уровне отдельных штатов.
- В июле 2019 года генеральный прокурор США Уильям Барр объявил, что федеральное правительство впервые с 2003 года прибегнет к смертной казни, как мере наказания преступников. Тогда он представил обновленный протокол по ее применению, который предусматривает использование препарата пентобарбитала.
- Приговорены к смертному приговору в своей апелляции утверждали, что пентобарбитал разрешен не во всех штатах США, а потому наказание должно соответствовать законам штата, в которых они были осуждены. Также защита предлагала добавить к инъекции с пенобарбиталом обезболивающее, чтобы смягчить боль от его применения.
- Всего с 1970 года в Соединенных Штатах произошло более 1500 казней, из которых почти 40% — в штате Техас.