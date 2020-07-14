Впервые за 17 лет в США на федеральном уровне казнили мужчину. 47-летнего Дэниэла Льюиса Ли признали виновным в убийстве семьи из трех человек в 1996 году.

Казнь состоялась в тюрьме в Индиане с помощью смертельной инъекции. Об этом сообщает AP.

Интересно Где и как в мире практикуют смертную казнь: жуткие факты

Что известно о первой за 17 лет казни в США

Накануне родственники Дэниэла Льюиса Ли требовали отложить смертную казнь. Они объясняли, что рискуют заразиться коронавирусом во время посещения тюрьмы. Однако федеральный апелляционный суд США отказал им в этом требовании. Судья пришел к выводу, что оснований для переноса смертной казни нет.

Правда, казнь таки отложили буквально за несколько часов до запланированного времени выполнения. Причина – "юридические тонкости".

Дэниэль Льюис Ли ожидает приговор суда в 1997 году / Фото АР

Больше об этом Первую казнь за 17 лет в США отложили за несколько часов до выполнения

Смертельные казни в США: главное