Вперше за 17 років у США на федеральному рівні стратили чоловіка. 47-річного Деніела Льюїса Лі визнали винним у вбивстві родини із трьох людей у 1996 році.

Страта відбулася у тюрмі в Індіані за допомогою смертельної ін'єкції. Про це повідомляє AP.

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Що відомо про першу за 17 років страту у США

Напередодні родичі Деніела Льюїса Лі вимагали відкласти смертну кару. Вони пояснювали, що ризикують заразитися коронавірусом під час відвідин в'язниці. Однак федеральний апеляційний суд США відмовив їм у цій вимозі. Суддя дійшов висновку, що підстав для перенесення смертної кари немає.

Щоправда, страту таки відклали буквально за кілька годин до запланованого часу виконання. Причина – "юридичні тонкощі".



Деніель Льюїс Лі очікує на вирок суду у 1997 році / Фото АР

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