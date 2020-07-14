Вперше за 17 років: У США провели смертну кару на федеральному рівні
Вперше за 17 років у США на федеральному рівні стратили чоловіка. 47-річного Деніела Льюїса Лі визнали винним у вбивстві родини із трьох людей у 1996 році.
Страта відбулася у тюрмі в Індіані за допомогою смертельної ін'єкції. Про це повідомляє AP.
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Що відомо про першу за 17 років страту у США
Напередодні родичі Деніела Льюїса Лі вимагали відкласти смертну кару. Вони пояснювали, що ризикують заразитися коронавірусом під час відвідин в'язниці. Однак федеральний апеляційний суд США відмовив їм у цій вимозі. Суддя дійшов висновку, що підстав для перенесення смертної кари немає.
Щоправда, страту таки відклали буквально за кілька годин до запланованого часу виконання. Причина – "юридичні тонкощі".
Деніель Льюїс Лі очікує на вирок суду у 1997 році / Фото АР
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Смертельні кари у США: головне
- З 2003 року смертна кара на федеральному рівні у США фактично не застосовувалася. Водночас, ця міра покарання могла застосовуватись на рівні окремих штатів.
- У липні 2019 року генеральний прокурор США Вільям Барр оголосив, що федеральний уряд уперше з 2003 року вдасться до смертної кари як міри покарання злочинців. Тоді він представив оновлений протокол щодо її застосування, який передбачає використання препарату пентобарбіталу.
- Засуджені до смертного вироку у своїй апеляції стверджували, що пентобарбітал дозволений не в усіх штатах США, а тому покарання має відповідати законам штату, в яких вони були засуджені. Також захист пропонував додати до ін'єкції з пенобарбіталом знеболювальне, аби пом'якшити біль від його застосування.
- Загалом із 1970 року у Сполучених Штатах відбулося понад 1500 страт, з яких майже 40% — у штаті Техас.