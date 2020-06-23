В Киеве соберется комиссия с участием Кулебы и Сийярто / Фото из соцсетей Петера Сийярто

В Киеве впервые за последние 7 лет соберется совместная межправительственная украинско-венгерская комиссия. Такое заседание состоится при сопредседательстве министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.