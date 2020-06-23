Впервые за 7 лет: в Киеве соберется комиссия с участием Кулебы и Сийярто
В Киеве впервые за последние 7 лет соберется совместная межправительственная украинско-венгерская комиссия. Такое заседание состоится при сопредседательстве министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
О таком событии информируют в Кабинете Министров Украины.
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Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто договорились о возобновлении работы комиссии, которая не собиралась почти 7 лет, еще в начале года. Заседание планировалось в марте, но было отсрочено из-за коронавирусного кризиса,
– говорится в сообщении.
Что будут обсуждать стороны:
- Развитие торговли и инвестиций между Украиной и Венгрией;
- рассмотрят ряд совместных экономических и транспортных проектов;
- улучшение пограничной и трансграничной инфраструктуры;
- оживление сотрудничества в аграрной сфере;
- сотрудничество в сфере энергетики и охраны окружающей среды.
По итогам заседания запланирован совместный брифинг.
Украинско-венгерские отношения: последние новости
- Заметим, что в конце мая Кулеба встречался в Будапеште с Сийярто. После этой встречи последний заявил, что решение по Украине в НАТО блокирует не только образовательное законодательство Украины, но и закон о языке.
- В то же время, в своих заявлениях после встречи с Кулебой Сийярто не упомянул о необходимости изменить закон, хотя до того Венгрия настаивала на необходимости таких изменений.
- Более того, венгерский министр отметил стремление снять ограничения.