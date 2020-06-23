У Києві збереться комісія за участю Кулеби і Сійярто / Фото з соцмереж Петера Сійярто

У Києві вперше за останніх 7 років збереться спільна міжурядова українського-угорська комісія. Таке засідання відбудеться за співголовування міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.