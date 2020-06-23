Вперше за 7 років: у Києві збереться комісія за участю Кулеби і Сійярто
У Києві вперше за останніх 7 років збереться спільна міжурядова українського-угорська комісія. Таке засідання відбудеться за співголовування міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петера Сіярто.
Про таку подію інформують у Кабінеті Міністрів України.
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Дмитро Кулеба та Петер Сійярто домовилися про відновлення роботи комісії, яка не збиралася майже 7 років, ще на початку року. Засідання планувалося у березні, але було відтерміноване через коронавірусну кризу,
– мовиться у повідомленні.
Що обговорюватимуть сторони:
- Розвиток торгівлі та інвестицій між Україною та Угорщиною;
- розглянуть низку спільних економічних і транспортних проєктів;
- покращення прикордонної та транскордонної інфраструктури;
- пожвавлення співпраці в аграрній сфері;
- співпрацю у сфері енергетики та охорони довкілля.
За підсумками засідання запланований спільний брифінг.
Українсько-угорські відносини: останні новини
- Зауважимо, що наприкінці травня Кулеба зустрічався у Будапешті з Сійярто. Після цієї зустрічі останній заявив, що рішення щодо України в НАТО блокує не лише освітнє законодавство України, але й закон про мову.
- Водночас, у своїх заявах після зустрічі із Кулебою Сійярто не згадав про потребу змінити закон, хоча до того Угорщина наполягала на необхідності таких змін.
- Ба більше – угорський міністр наголосив на прагненні зняти обмеження.