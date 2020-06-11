Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів про стан взаємостосунків із Угорщиною. Він вкотре запевнив: межі Берегівського району змінюють не на догоду сусідній державі, а задля зручності.

У Будапешті, де Кулеба був із дипломатичним візитом 29 травня, ні про яку здачу територій Угорщині не йшлося. Про це міністр МЗС розповів в ефірі програми "Право на владу" на 1+1, повідомляє 24 канал.

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Що робив Кулеба у Будапешті

Дмитро Кулеба розповів, що ще у статусі віцепрем'єр-міністра очолював угорський напрямок. З вересня 2019-го він займається питанням налагодження стосунків із цією сусідньою державою. "Чого б ще міг їздити міністр закордонних справ за кордон? Виключно, щоб здати національні інтереси", – спершу віджартувався Кулеба.

Він підкреслив, що Угорщина є дуже складним переговорником, і він відчув це на собі. Однак намагається працювати, аби залагодити низку проблемних питань для обох країн.

Чого наразі прагне досягти МЗС у стосунках з Угорщиною:

Нормалізувати стосунки без перетину "червоних ліній", які окреслює Україна;

Розблокувати засідання комісії Україна – НАТО, які Угорщина заблокувала після схвалення в Україні закону про освіту;

Домовитися про спільні інфраструктурні та інвестиційні об'єкти на Закарпатті.

Ніяких таємних задач переді мною не ставили. Ніяких таємних домовленостей ми не досягли. Ми підписали угоду про кредит на ремонт дороги на Закарпатті. Також я передав проєкт меморандуму, який ми плануємо підписати між Зеленським та Орбаном, де цілий комплекс питань буде врегульований,

– розповів про візит Кулеба.

Кулеба також анонсував, що у липні, найімовірніше, відбудеться візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Києва. До цього мають провести засідання трьох міжурядових комісій.

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Про Берегівський район

Тема існування Берегівського району не була предметом якихось домовленостей, розповів Кулеба. Він особисто не бачить, як би ця частина Закарпаття могла відокремитися і зазначив, що це неможливо.

Він (Берегівський район – 24 канал) давно і щасливо існує в складі України, і буде існувати виключно в складі Україні. Питання про автономії наразі не є на порядку денному. І я не бачу, як вони зможуть на цьому порядку з'явитися,

– наголосив Кулеба.

Щодо проблем з мовою у цьому районі, то Кулеба підкреслив, що мешканці України обов'язково мають володіти українською. Однак мешканці Закарпатті не винні у тому, що знають і спілкуються угорською.

При порівнянні ситуації з Донбасом, Кулеба зазначив, що ситуація значно відрізняється від тієї, яка є на Закарпатті. Сепаратизму на кордоні не буде і відокремлення не станеться, адже на Схід зі зброєю прийшла Росія, отже це зовнішній конфлікт. У ситуації з Угорщиною такого не моделюють.

У чому скандал із Берегівським районом