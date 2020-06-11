Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о состоянии взаимоотношений с Венгрией. Он в очередной раз заверил: границы Береговского района меняют не в угоду соседнему государству, а для удобства.

В Будапеште, где Кулеба был с дипломатическим визитом 29 мая, ни о какой сдаче территорий Венгрии речи не шла. Об этом министр МИД рассказал в эфире программы "Право на власть" на 1+1, сообщает 24 канал.

Ранее Кулеба заверил, что Береговский район расширяют не в угоду Венгрии

Что делал Кулеба в Будапеште

Дмитрий Кулеба рассказал, что еще в статусе вице-премьер-министра возглавлял венгерское направление. С сентября 2019-го он занимается вопросом налаживания отношений с этим соседним государством. "Чего бы еще мог ездить министр иностранных дел за границу? Исключительно, чтобы сдать национальные интересы", – сначала отшутился Кулеба.

Он подчеркнул, что Венгрия является очень сложным переговорщиком, и он почувствовал это на себе. Однако пытается работать, чтобы уладить ряд проблемных вопросов для обеих стран.

Чего сейчас стремится достичь МИД в отношениях с Венгрией:

Нормализовать отношения без пересечения "красных линий", которые очерчивает Украина;

Разблокировать заседания комиссии Украина-НАТО, которые Венгрия заблокировала после принятия в Украине закона об образовании;

Договориться о совместных инфраструктурных и инвестиционных объектах на Закарпатье.

Никаких тайных задач передо мной не ставили. Никаких тайных договоренностей мы не достигли. Мы подписали соглашение о кредите на ремонт дороги на Закарпатье. Также я передал проект меморандума, который мы планируем подписать между Зеленским и Орбаном, где целый комплекс вопросов будет урегулирован,

– рассказал о визите Кулеба.

Кулеба также анонсировал, что в июле, скорее всего, состоится визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. До этого должны провести заседание трех межправительственных комиссий.

Подробнее На Закарпатье планируют создать отдельный Береговский район

О Береговском районе

Тема существования Береговского района не была предметом каких-то договоренностей, рассказал Кулеба. Он лично не видит, как бы эта часть Закарпатья могла отделиться, и отметил, что это невозможно.

Он (Береговский район – 24 канал) давно и счастливо существует в составе Украины, и будет существовать исключительно в составе Украины. Вопросы об автономии пока не пявляются на повестке дня. И я не вижу, как они смогут на этой повестке появиться,

– подчеркнул Кулеба.

Относительно проблем с языком в этом районе, то Кулеба подчеркнул, что жители Украины обязательно должны владеть украинским. Однако жители Закарпатье не виноваты в том, что знают и общаются на венгерском.

При сравнении ситуации с Донбассом, Кулеба отметил, что ситуация значительно отличается от той, которая есть на Закарпатье. Сепаратизма на границе не будет и разделения не произойдет, ведь на Восток с оружием пришла Россия, так что это внешний конфликт. В ситуации с Венгрией такого не моделируют.

В чем скандал с Береговским районом