В Европе из-за сильных морозов впервые за длительный период замерзло побережье Балтийского моря. В частности, речь идет о полосе, которая шириной достигает несколько сотен метров.

Такое явление можно увидеть в польском курортном городе Мендзыздрое. Сейчас лед простирается на сотни метров от берегов.

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Стоит заметить, что это явление является довольно редким для региона. По данным местных жителей, такого не было по меньшей мере 25 лет.

Справка. Балтийское море расположено в Северной Европе. Оно является крупнейшим бассейном солоноватой воды в мире. Длина Балтийского моря достигает 1 600 километров, а средняя ширина – 193 километра.

В то же время в России в Калининградской области берег Балтийского моря покрылся толстым слоем льда. Однако обычно море в этом регионе не замерзает из-за мягкого климата.

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Побережье Балтийского моря замерзло: смотрите видео