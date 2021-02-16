Впервые за много лет: побережье Балтийского моря замерзло – видео
В Европе из-за сильных морозов впервые за длительный период замерзло побережье Балтийского моря. В частности, речь идет о полосе, которая шириной достигает несколько сотен метров.
Источник:Euronews
Такое явление можно увидеть в польском курортном городе Мендзыздрое. Сейчас лед простирается на сотни метров от берегов.
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Стоит заметить, что это явление является довольно редким для региона. По данным местных жителей, такого не было по меньшей мере 25 лет.
В то же время в России в Калининградской области берег Балтийского моря покрылся толстым слоем льда. Однако обычно море в этом регионе не замерзает из-за мягкого климата.
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Побережье Балтийского моря замерзло: смотрите видео
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