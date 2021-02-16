У Європі через сильні морози вперше за тривалий період замерзло узбережжя Балтійського моря. Зокрема, мовиться про смугу, яка завширшки сягає кілька сотень метрів.

Таке явище можна побачити в польському курортному місті Мендзиздроє. Наразі лід простягається на сотні метрів від берегів.

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Варто зауважити, що це явище є доволі рідкісним для регіону. За даними місцевих жителів, такого не було щонайменше 25 років.

Довідка. Балтійське море розташоване в північній Європі. Воно є найбільшим басейном солонуватої води у світі. Довжина Балтійського моря сягає 1 600 кілометрів, а середня ширина – 193 кілометри.

Водночас у Росії в Калінінградській області берег Балтійського моря покрився товстим шаром льоду. Однак зазвичай море у цьому регіоні не замерзає через м'який клімат.

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Узбережжя Балтійського моря замерзло: дивіться відео