Вперше за багато років: узбережжя Балтійського моря замерзло – відео
У Європі через сильні морози вперше за тривалий період замерзло узбережжя Балтійського моря. Зокрема, мовиться про смугу, яка завширшки сягає кілька сотень метрів.
Джерело:Euronews
Таке явище можна побачити в польському курортному місті Мендзиздроє. Наразі лід простягається на сотні метрів від берегів.
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Варто зауважити, що це явище є доволі рідкісним для регіону. За даними місцевих жителів, такого не було щонайменше 25 років.
Водночас у Росії в Калінінградській області берег Балтійського моря покрився товстим шаром льоду. Однак зазвичай море у цьому регіоні не замерзає через м'який клімат.
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Узбережжя Балтійського моря замерзло: дивіться відео
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