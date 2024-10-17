Об этом пишет мониторинговая группа "Беларускі Гаюн". Перед этим он находился во Владивостоке и Ульяновске.
Смотрите также Поставляла товары из Беларуси через Россию: какая украинская компания помогала оккупантам
Российский Ан-124 прилетел в Беларусь
Аналитики сообщают, что в ночь на 17 октября на аэродроме "Мачулище" в Беларуси приземлился российский транспортный самолет Ан-124.
Справка. Ан-124 "Руслан" – это тяжелый военно-транспортный самолет. Он предназначен для транспортировки войск с боевой техникой и вооружением из глубокого тыла страны в зону боевых действий, усиления воздушных десантов тяжелой боевой техникой, доставки грузов силам флотов, перевозки тяжелых и крупногабаритных грузов.
По данным мониторинговой группы, самолет Ан-124 находился на аэродроме в Беларуси в течение четырех часов, после чего вернулся в Россию. Отметим, что последний раз самолет такого типа, принадлежащий военно-космическим силам России, прилетал в Мачулищ примерно полтора года назад.