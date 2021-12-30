Впервые за время пандемии: в Испании зафиксировали более 100 тысяч случаев коронавируса

В Испании в течение декабря 2021 года фиксируют существенное ухудшение эпидемической ситуации. Впервые за сутки выявили более 100 тысяч случаев заражения COVID-19.

В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что в последние две недели заболеваемость выросла на 147 пунктов и достигла 1 508 инфицированных на 100 тысяч жителей.

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Впервые с начала пандемии Минздравом было зарегистрировано более 100 тысяч случаев инфицирования за сутки. В частности, было зафиксировано 100 760 случаев заражения, из них 78 смертей,

– говорится в сообщении.

Ситуация с коронавирусом в Испании

С начала пандемии коронавируса в Испании заболели более 6 миллионов человек.

Победить смертельную инфекцию смогли более 5 миллионов испанских граждан.

Ушли из жизни из-за осложнений от COVID-19 более 89 тысяч пациентов.

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