Впервые за время пандемии: в Испании зафиксировали более 100 тысяч случаев коронавируса
30 декабря 2021 , 19:03Читати новину українською
Источник:El Pais
В Испании в течение декабря 2021 года фиксируют существенное ухудшение эпидемической ситуации. Впервые за сутки выявили более 100 тысяч случаев заражения COVID-19.
В Министерстве здравоохранения страны сообщили, что в последние две недели заболеваемость выросла на 147 пунктов и достигла 1 508 инфицированных на 100 тысяч жителей.
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Впервые с начала пандемии Минздравом было зарегистрировано более 100 тысяч случаев инфицирования за сутки. В частности, было зафиксировано 100 760 случаев заражения, из них 78 смертей,
– говорится в сообщении.
Ситуация с коронавирусом в Испании
- С начала пандемии коронавируса в Испании заболели более 6 миллионов человек.
- Победить смертельную инфекцию смогли более 5 миллионов испанских граждан.
- Ушли из жизни из-за осложнений от COVID-19 более 89 тысяч пациентов.