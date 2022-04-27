В заседании принял участие президент Владимир Зеленский. Говорили о функционировании государства в условиях войны.

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Мероприятие было проведено как онлайн-конференция. Сначала собравшиеся почтили минутой молчания память всех граждан, отдавших свои жизни за Родину.

План восстановления Украины

Далее обсуждали план послевоенного восстановления Украины. Речь об обеспечении переселенцев жильем.

Заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко рассказал о задаче создать базу данных нужд всех населенных пунктов Украины. Государство должно предоставить около 600 тысяч квартир для обеспечения переселенцев жильем. Выбрали подход строительства с нуля, а также вариант выкупа готовых квартир у застройщиков.

Зеленский призвал принять все необходимые изменения в нормативно-правовые акты, чтобы новое жилье в Украине обязательно строили с комфортными бомбоубежищами. По словам главы государства, объединят финансы, привлекут специалистов и технологии, которые будут нам передавать наши партнеры.

Какие убытки понесла наша инфраструктура

Ущерб для инфраструктуры Украины достиг почти 90 миллиардов долларов. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков. В первую очередь речь идет о железнодорожной, дорожной и мостовой инфраструктуре. Отстроить это планируют через один-два года.

Говорили о помощи оккупированным районам

Также на заседании рассматривалась помощь, которую центральная власть может предоставить временно оккупированным общинам. Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал об опыте обеспечения всех необходимых выплат, чтобы предотвратить гуманитарный кризис.



Заседание Конгресса / Фото ОП

О чем еще говорили на заседании Конгресса

Министр финансов Сергей Марченко рассказал о функционировании бюджетной сферы и привлечении денег от международных партнеров и продаж военных облигаций.

Министр внутренних дел Денис Монастырский доложил об обеспечении соблюдения условий комендантского часа, эвакуации, разминировании территорий.

Зеленский поручил провести совещание по приведению в порядок правил обращения с оружием на территориях, где нет боевых действий.

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