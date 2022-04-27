У засіданні взяв участь президент Володимир Зеленський. Говорили про функціонування держави в умовах війни.

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Захід провели як онлайн-конференцію. Спочатку присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх громадян, які віддали свої життя за Батьківщину.

План відбудови України

Далі обговорювали план післявоєнної відбудови України. Мовилось про забезпечення переселенців житлом.

Заступник глави ОП Кирило Тимошенко розповів про завдання створити базу даних потреб усіх населених пунктів України. Держава має надати майже 600 тисяч квартир для забезпечення переселенців житлом. Обрали підхід будівництва з нуля, а також варіант викупу готових квартир у забудовників.

Зеленський закликав ухвалити всі необхідні зміни до нормативно-правових актів, щоб нове житло в Україні обов’язково будували з комфортними бомбосховищами. За словами глави держави, об'єднають фінанси, залучать фахівців і технології, які нам передаватимуть наші партнери.

Яких збитків зазнала наша інфраструктура

Збитки для інфраструктури України сягнули майже 90 мільярдів доларів. Про це розповів міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Насамперед мовиться про залізничну, дорожню та мостову інфраструктуру. Відбудувати це планують за один-два роки.

Говорили про допомогу окупованим районам

Також на засіданні розглядали допомогу, яку центральна влада може надати тимчасово окупованим громадам. Мер Мелітополя Іван Федоров розповів про досвід щодо забезпечення всіх необхідних виплат, щоб запобігти гуманітарній кризі.



Засідання Конгресу / Фото ОП

Про що ще говорили на засіданні Конгресу

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів про функціонування бюджетної сфери та залучення грошей від міжнародних партнерів і продажу військових облігацій.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський доповів про забезпечення дотримання умов комендантської години, евакуації, розмінування територій.

Зеленський доручив повести нараду щодо впорядкування правил поводження зі зброєю на територіях, де немає бойових дій.

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