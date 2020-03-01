Впервые под Радой дежурит почетный караул: фото

С 1 марта у здания Верховной Рады начинается церемония чествования государственных символов. Отныне несение почетного караула Национальной гвардии Украины и поднятие Государственного Флага перед зданием Рады будет проходить в выходные и праздничные дни.

Впервые почетный караул заступил под стенами Рады в воскресенье, 1 марта, говорится на сайте Верховной Рады.

Важно: Зеленский созывает Раду на внеочередное заседание: что будут рассматривать депутаты

Торжественное мероприятие началось в 12:00 возле центрального входа в Верховную Раду. В нем приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, министр внутренних дел Арсен Аваков, народные депутаты и представители общественности.

Оснований для введения традиций, пожалуй, не существует. Это красиво, празднично. Это почет и государственному флагу, и парламенту. Также это упоминание тех, кто погиб под стенами парламента, защищая демократию. Плохо, что этого не было раньше,

– подчеркнул Дмитрий Разумков в эфире одного из украинских каналов.

Также он надеется, что традиция приживется в Украине и будет существовать много лет. К слову, церемония несения почетного караула существует во многих странах мира, в частности в Чехии, Польше, Словакии, Австрии, Венгрии и Словении.

Смотрите фото почетного караула под Верховной Радой / Фото: "Укринформ", МВД

Что известно о почетном карауле?Почетный караул в Украине несет батальон почетного караула. Это церемониальное подразделение украинского президентского полка, которое принимает участие в важных мероприятиях. К примеру, для встречи высоких лиц зарубежных государств, для отдания воинских почестей и обеспечения проведения военных парадов, для охраны исторических мест и государственных объектов. Также почетный караул принимает участие в торжественных похоронах государственного уровня. Батальон почетного караула ежегодно выполняет до 200 государственных мероприятий, суммарно в которых принимают участие 10 тысяч военнослужащих.