Вперше під Радою чергує почесна варта: фото

З 1 березня біля будівлі Верховної Ради започатковується церемонія вшанування державних символів. Відтепер несення Почесної варти Національної гвардії України та підняття державного прапору перед будівлею Ради відбуватиметься у вихідні та святкові дні.

Вперше почесна варта заступила під стінами Ради у неділю, 1 березня, йдеться на сайті Верховної Ради.

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Урочистий захід розпочався о 12:00 біля центрального входу у Верховну Раду. У ньому взяли участь голова Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, народні депутати та представники громадськості.

Підстав для запровадження традицій, мабуть, не існує. Це гарно, святково. Це шана і державному прапору і парламенту. Також це згадування тих, хто загинув під стінами парламенту, захищаючи демократію. Погано, що цього не було раніше,

– наголосив Дмитро Разумков в ефірі одного з українських каналів.

Також він сподівається, що традиція приживеться в Україні й буде існувати багато років. До слова, церемонія несення почесної варти існує у багатьох країнах світу, зокрема у Чехії, Польщі, Словаччині, Австрії, Угорщині та Словенії.

Дивіться фото почесної варти під Верховною Радою / Фото: "Укрінформ", МВС

Що відомо про почесну варту?Почесну варту в Україні несе батальйон почесної варти. Це церемоніальний підрозділ українського президентського полку, який бере участь у важливих заходах. До прикладу, для зустрічі високих осіб закордонних держав, для віддання військових почестей та забезпечення проведення військових парадів, для охорони історичних місць і державних об'єктів. Також почесна варта бере участь в урочистих похованнях державного рівня. Батальйон почесної варти щорічно виконує до 200 державних заходів, сумарно в яких беруть участь 10 000 військовослужбовців.