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      Впервые в истории Азербайджана главой парламента стала женщина

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      Сахиба Гафарова большинством голосов депутатов 10 марта стала главой Милли Меджлиса Азербайджана. Впервые столь высокий пост в этой стране заняла женщина.

      Кандидатуру Гафаровой предложила правящая партия "Ени Азербайджан". За Сахиб проголосовали 116 из 125 депутатов, сообщает "Интерфакс Азербайджан".

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      Назначение Гафаровой произошло на первом заседании парламента Азербайджана после досрочных выборов. Первым вице-спикером парламента тогда же избран Али Гусейнли, вице-спикерами – Адиль Алиев и Фаза Ибрагимли.

      Что известно о Сахибе Гафаровой

      Сахиб Гафаровой 54 года. Она закончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы имени Ахундова и Азербайджанский университет иностранных языков по специальности английский язык. Чиновница имеет степень доктора филологических наук.

      Гафарова была депутатом парламента Азербайджана V созыва, входил в состав азербайджанской делегации в ПАСЕ.

      На досрочных выборах 9 февраля 2020 года избрана депутатом парламента Азербайджана от города Шамкир.

      Интересно. В истории Украины еще ни разу пост председателя Верховной Рады не занимала женщина.

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Азербайджана
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