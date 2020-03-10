Впервые в истории Азербайджана главой парламента стала женщина
Сахиба Гафарова большинством голосов депутатов 10 марта стала главой Милли Меджлиса Азербайджана. Впервые столь высокий пост в этой стране заняла женщина.
Кандидатуру Гафаровой предложила правящая партия "Ени Азербайджан". За Сахиб проголосовали 116 из 125 депутатов, сообщает "Интерфакс Азербайджан".
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Назначение Гафаровой произошло на первом заседании парламента Азербайджана после досрочных выборов. Первым вице-спикером парламента тогда же избран Али Гусейнли, вице-спикерами – Адиль Алиев и Фаза Ибрагимли.
Что известно о Сахибе Гафаровой
Сахиб Гафаровой 54 года. Она закончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы имени Ахундова и Азербайджанский университет иностранных языков по специальности английский язык. Чиновница имеет степень доктора филологических наук.
Гафарова была депутатом парламента Азербайджана V созыва, входил в состав азербайджанской делегации в ПАСЕ.
На досрочных выборах 9 февраля 2020 года избрана депутатом парламента Азербайджана от города Шамкир.
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