Впервые в истории Азербайджана главой парламента стала женщина

Сахиба Гафарова большинством голосов депутатов 10 марта стала главой Милли Меджлиса Азербайджана. Впервые столь высокий пост в этой стране заняла женщина.

Кандидатуру Гафаровой предложила правящая партия "Ени Азербайджан". За Сахиб проголосовали 116 из 125 депутатов, сообщает "Интерфакс Азербайджан".

Женщины в политике Самой молодой в мире главой правительства будет новая премьер-министр Финляндии

Назначение Гафаровой произошло на первом заседании парламента Азербайджана после досрочных выборов. Первым вице-спикером парламента тогда же избран Али Гусейнли, вице-спикерами – Адиль Алиев и Фаза Ибрагимли.

Что известно о Сахибе Гафаровой

Сахиб Гафаровой 54 года. Она закончила Азербайджанский педагогический институт русского языка и литературы имени Ахундова и Азербайджанский университет иностранных языков по специальности английский язык. Чиновница имеет степень доктора филологических наук.

Гафарова была депутатом парламента Азербайджана V созыва, входил в состав азербайджанской делегации в ПАСЕ.

На досрочных выборах 9 февраля 2020 года избрана депутатом парламента Азербайджана от города Шамкир.

Интересно. В истории Украины еще ни разу пост председателя Верховной Рады не занимала женщина.