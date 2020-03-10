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      Вперше в історії Азербайджану головою парламенту стала жінка

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      Сахіба Гафарова стала першою жінкою-спікером парламенту Азербайджану / 1news.az

      Сахіба Гафарова більшістю голосів депутатів 10 березня стала головою Міллі Меджлісу Азербайджану. Це вперше таку високу посаду в цій країні посіла жінка.

      Кандидатуру Гафарової запропонувала правляча партія "Єні Азербайджан". За Сахібу проголосували 116 зі 125 депутатів, повідомляє Інтерфакс Азербайджан

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      Призначення Гафарової відбулося на першому засідання парламенту Азербайджану після дострокових виборів. Першим віцеспікером парламенту тоді ж обраний Алі Гусейнлі, віцеспікерами – Аділь Алієв і Фаза Ібрагімлі.

      Що відомо про Сахібу Гафарову

      Сахібі Гафаровій 54 роки. Вона закінчила Азербайджанський педагогічний інститут російської мови і літератури імені Ахундова і Азербайджанський університет іноземних мов за спеціальністю англійська мова. Посадовиця має ступінь доктора філологічних наук.

      Гафарова була депутатом парламенту Азербайджану V скликання, входила до складу азербайджанської делегації в ПАРЄ.

      На дострокових виборах 9 лютого 2020 року обрана депутатом парламенту Азербайджану від міста Шамкір.

      Цікаво. В історії Україні ще жодного разу пост голови Верховної Ради не посідала жінка.

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Азербайджану
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