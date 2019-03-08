Впервые в истории: нефтегазовые участки начали продавать через аукцион

Впервые за годы независимости в Украине стартовали международные нефтегазовые аукционы на ProZorro – хорошая новость для потенциальных инвесторов. Госгеонедра уже продали первые три нефтегазовых участка.

Эксперты говорят, что новая система – своеобразная прививка от коррупции в нефте-газовой сфере.

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Разрешения "дерибанить" газовые месторождения выдают в основном людям из окружения Президента вопреки интересам государственной компании "Укргаздобыча" – привычная практика. И фамилии газовых магнатов украинцам хорошо известны.

У международного инвестора сейчас есть возможность пойти и договориться с Фуксом, Ахметовым или Пинчуком, Новинским или Коломойским. У Хомутынника есть, в окружение Авакова есть, есть куча субъектов, которые имеют лицензии на добычу газа внутри Украины, бери и договаривайся,

– рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

В "Нафтогазе" давно уверяют: Украина имеет достаточно своего газа, чтобы не зависеть от чужого. В год мы потребляем чуть больше 30 миллиардов газа, а добываем 20. Перекрыть недостаток легко, все, что нужно сделать – достать голубое топливо из недр земли.

Однако местные власти не спешат выдавать разрешения на освоение месторождений

У нас есть огромные запасы, которые мы можем использовать, чтобы вообще не импортировать. И тогда газ станет дешевле для украинцев,

– отметила пресс-секретарь НАК "Нафтогаз-Украины" Алена Осмоловская.

В "Нафтогазе" жалуются, что мелким фирмам лицензии выдают. На Полтавщине разрешение на пользование недрами получила компания "Аркона Газ-Энергия". Соглашения для нее оформляла жена члена Высшего совета правосудия Маловацкого, который возглавлял юрслужбу БПП во время парламентских выборов.



Нефтяное месторождение

Коррупционная схема действовала в Украине десятилетиями. Предоставлять ли разрешения компаниям решали на сессиях областных советов. Лицензии получали те, кто платил. Сейчас процедуру изменили: настало время международных нефтегазовых аукционов.

Кто выиграет конкурс, тот получит. Около 10 миллионов гривен государство возьмет только при продаже и 50-60 миллиардов гривен. Это средства, которые должны заключить нефтедобывающие компании, но главное – создать альтернативу по добыче НАК Нафтогаза Украины,

– заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

Аукционы по продаже недр в онлайн-режиме сведут коррупцию в этой сфере к минимуму, уверяют чиновники.

6 марта Госгеонедр продала первые нефтегазовые участки через ProZorro. Всего есть 10 лотов, однако аукционы по семи не состоятся, не хватило инвесторов.

Выиграли такие компании:

"Нефтегазопромышленная геология" бывшего соратника Януковича Николая Злочевского. Дубровско-Радченковскую площадь на Полтавщине приобрели за 25 миллионов гривен.

Участок на Харьковщине стоил компании, которая входит в состав ДТЭК Ахметова 85 миллионов гривен. Еще один стоимостью в 3,9 миллионов гривен получила государственная компания "Укргаздобыча".

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Получается, что система новая, а фамилии те же, но в Госгеонедра уверяют: судить рано. Мол, электронные аукционы еще себя зарекомендуют.