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      Впервые в истории: нефтегазовые участки начали продавать через аукцион

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      Впервые за годы независимости в Украине стартовали международные нефтегазовые аукционы на ProZorro – хорошая новость для потенциальных инвесторов. Госгеонедра уже продали первые три нефтегазовых участка.

      Эксперты говорят, что новая система – своеобразная прививка от коррупции в нефте-газовой сфере.

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      Разрешения "дерибанить" газовые месторождения выдают в основном людям из окружения Президента вопреки интересам государственной компании "Укргаздобыча" – привычная практика. И фамилии газовых магнатов украинцам хорошо известны.

      У международного инвестора сейчас есть возможность пойти и договориться с Фуксом, Ахметовым или Пинчуком, Новинским или Коломойским. У Хомутынника есть, в окружение Авакова есть, есть куча субъектов, которые имеют лицензии на добычу газа внутри Украины, бери и договаривайся,
      – рассказал народный депутат Сергей Лещенко.

      В "Нафтогазе" давно уверяют: Украина имеет достаточно своего газа, чтобы не зависеть от чужого. В год мы потребляем чуть больше 30 миллиардов газа, а добываем 20. Перекрыть недостаток легко, все, что нужно сделать – достать голубое топливо из недр земли.

      Однако местные власти не спешат выдавать разрешения на освоение месторождений

      У нас есть огромные запасы, которые мы можем использовать, чтобы вообще не импортировать. И тогда газ станет дешевле для украинцев,
      – отметила пресс-секретарь НАК "Нафтогаз-Украины" Алена Осмоловская.

      В "Нафтогазе" жалуются, что мелким фирмам лицензии выдают. На Полтавщине разрешение на пользование недрами получила компания "Аркона Газ-Энергия". Соглашения для нее оформляла жена члена Высшего совета правосудия Маловацкого, который возглавлял юрслужбу БПП во время парламентских выборов.

      нафтогаз нафтове родовище
      Нефтяное месторождение

      Коррупционная схема действовала в Украине десятилетиями. Предоставлять ли разрешения компаниям решали на сессиях областных советов. Лицензии получали те, кто платил. Сейчас процедуру изменили: настало время международных нефтегазовых аукционов.

      Кто выиграет конкурс, тот получит. Около 10 миллионов гривен государство возьмет только при продаже и 50-60 миллиардов гривен. Это средства, которые должны заключить нефтедобывающие компании, но главное – создать альтернативу по добыче НАК Нафтогаза Украины,
      – заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

      Аукционы по продаже недр в онлайн-режиме сведут коррупцию в этой сфере к минимуму, уверяют чиновники.

      6 марта Госгеонедр продала первые нефтегазовые участки через ProZorro. Всего есть 10 лотов, однако аукционы по семи не состоятся, не хватило инвесторов.

      Выиграли такие компании:

      "Нефтегазопромышленная геология" бывшего соратника Януковича Николая Злочевского. Дубровско-Радченковскую площадь на Полтавщине приобрели за 25 миллионов гривен.

      Участок на Харьковщине стоил компании, которая входит в состав ДТЭК Ахметова 85 миллионов гривен. Еще один стоимостью в 3,9 миллионов гривен получила государственная компания "Укргаздобыча".

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      Получается, что система новая, а фамилии те же, но в Госгеонедра уверяют: судить рано. Мол, электронные аукционы еще себя зарекомендуют.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины ProZorro Нафтогаз
      Источник: 24 Канал
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