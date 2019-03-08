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      Вперше в історії: нафтогазові ділянки почали продавати через аукціон

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      Уперше за роки незалежності в Україні стартували міжнародні нафтогазові аукціони на ProZorro – гарна новина для потенційних інвесторів. Держгеонадра вже продали перші три нафтогазові ділянки.

      Експерти кажуть, що нова система –  своєрідне щеплення від корупції в нафто-газовій сфері. 

      Читайте також: Що сталось у "Нафтогазі": чому глава НАК не може попрощатись із кріслом

      Дозволи "дерибанити" газові родовища видають здебільшого людям з оточення Президента всупереч інтересам державної компанії "Укргазвидобування" – звична практика. І прізвища газових магнатів українцям добре відомі.

      У міжнародного інвестора зараз є можливість піти і домовитися з Фуксом, Ахметовим або Пінчуком, Новінським або Коломойським. У Хомутинника є, в оточення Авакова є, купа є суб'єктів, які мають ліцензії на видобуток газу в середині України, бери і домовляйся,
      – розповів народний депутат Сергій Лещенко.

      У "Нафтогазі" давно запевняють: Україна має достатньо свого газу, аби не залежати від чужого. В рік ми споживаємо трохи більше 30 мільярдів газу, а видобуваємо 20. Перекрити нестачу легко, все, що потрібно зробити – дістати блакитне паливо з надр землі.

      Проте місцева влада не поспішає видавати дозволи на освоєння родовищ

      У нас є величезні запаси, які ми можемо використовувати, щоб взагалі не імпортувати. І тоді газ стане дешевшим для українців,
      – зазначила речниця НАК "Нафтогаз-України" Олена Осмоловська.

      У "Нафтогазі" скаржаться, що дрібним фірмам ліцензії видають. На Полтавщині дозвіл на користування надрами отримала компанія "Аркона Газ-Енергія". Угоди для неї оформлювала дружина члена Вищої ради правосуддя Маловацького, який очолював юрслужбу БПП під час парламентських виборів.

      нафтогаз нафтове родовище
      Нафтове родовище

      Корупційна схема діяла в Україні десятиліттями. Чи надавати дозволи компаніям  вирішували на сесіях обласних рад. Ліцензії отримували ті, хто платив. Нині ж процедуру змінили: настав час міжнародних нафтогазових аукціонів.

      Хто виграє конкурс, той отримає. Близько 10 мільйонів гривень держава візьме тільки при продажі і 50-60 мільярдів гривень. Це кошти, які повинні укласти нафтовидобувні компанії, але головне – створити альтернативу з видобутку НАК Нафтогазу України,
      – заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик.

      Аукціони з продажу надр в онлайн-режимі зведуть корупцію у цій сфері до мінімуму, запевняють чиновники. 

      6 березня Держгеонадра продала перші нафтогазові ділянки через ProZorro. Усього є 10 лотів, проте аукціони по семи не відбудуться, забракло інвесторів.

      Виграли такі компанії: 

      "Нафтогазопромислова геологія" колишнього соратника Януковича Миколи Злочевського. Дубрівсько-Радченківську площу на Полтавщині придбали за 25 мільйонів гривень.

      Ділянка на Харківщині коштувала компанії, яка входить до складу ДТЕК Ахметова, 85 мільйонів гривень. Ще одну вартістю у 3,9 мільйонів гривень отримала державна компанія "Укргазвидобування".

      Читайте також: Нові газові контракти: де Україна братиме газ

      Виходить, що система нова, а прізвища ті ж самі, але у Держгеонадра запевняють: судити зарано. Мовляв, електронні аукціони ще себе зарекомендують.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Нафтогаз ProZorro
      Джерело: 24 Канал
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