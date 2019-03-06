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      Новые газовые контракты: где Украина будет брать газ

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      Как Украина будет решать газовые вопросы
      Как Украина будет решать газовые вопросы / 24 канал

      Газовый контракт Украины с Россией истекает в этом году. Как дальше будет жить украинская газовая система, чем будем греться, кому и сколько платить за газ – разбирались журналисты 24 канала.

      В 2009 году Украина подписала с Россией очень кабальный договор – мы обязались покупать у россиян 50 миллиардов кубометров газа по самой высокой на то время в Европе цене – 232 доллара. Поэтому украинская экономика недосчиталась 32 миллиардов долларов.

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      После Революции Достоинства мы начали значительно уменьшать закупки газа в России. В ответ РФ начала угрожать украинскому транзиту газа, строить газоснабжающие системы в обход Украины. А для нашей газотранспортной системы потерять этот транзит будет достаточно болезненно.

      В 2019 году действие подписанного 10 лет назад газового соглашения с Россией прекращается.

      Что будет делать Украина дальше

      По словам заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль Украина имеет "план А". Это – новое соглашение по европейским правилам с 1 января 2020 года.

      Разрабатывают также меры на случай, если Россия откажется подписывать новое газовое соглашение на европейских условиях. Завершить все эти действия чиновники планируют до середины июля 2019. "План А" это:

      – ратификация новых приложений к Соглашению об ассоциации с ЕС, чтобы сделать их юридически обязывающими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае;
      – любой новый президент или новое правительство будут обязаны выполнять эти правила.

      Европейская Комиссия, по словам Зеркаль, способствует адаптации национального законодательства Украины в энергетической сфере с правовыми нормами ЕС.

       Газпром і Нафтогаз
      В "Нафтогазе" не доверяют "Газпрому"

      Что будет с транзитом

      Исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко считает сценарий прекращения Россией транзита газа через Украину очень вероятным. В "Нафтогазе" не верят, что газ, который Россия планирует поставлять по "Северному потоку-2", поступит потребителям в Западной Европе, как уверяют в РФ. А "Газпром" направит этот газ на рынок Чехии и Австрии, чтобы обеспечить свое монопольное положение в этих странах.

      Премьер-министр России Дмитрий Медведев уверял, что Россия не отказывается от транзита газа по действующим трубопроводам. Но он назвал условия сохранения транзита через Украину – урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая ситуация. Следовательно, от России, как и раньше, ждать можно всего.

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      Когда в Украине будет свой газ

      Украина сможет полностью обеспечить себя в ближайшие 5 лет газом собственной добычи и отказаться от импорта чужого, уверен президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар. Правительство должно работать над выходом страны на уровень полного самообеспечения газом, нарастить его добычу и сократить потребление.

      Тогда станет возможным снижение цены на голубое топливо для населения.

      Українське газовидобування
      Украина имеет шансы обеспечить себя газом самостоятельно

      В мае 2016 государственная компания "Укргаздобыча" презентовала Кабмина программу "20/20". Это проект, который предусматривал увеличение добычи природного газа с 2016 до 2020 года с 14,5 миллиарда кубометров до 20 млрд. Если бы правительство действовало эффективнее последние 3 года, считает Гончар, Украина смогла бы обеспечить себя газом не через 5, а уже через 2 года.

      Читайте также: Почему он не дешевеет: 5 мифов о собственной добыче газа в Украине

      Но есть и положительные новости – потерянная газодобыча на шельфе Черного моря (8% от общего) смогли не только компенсировать, но и несколько нарастили добычу.

      Нам нужно нарастить-то где еще 5-6 миллиардов кубов газа и параллельно сократить потребление примерно на такой же объем. Тогда мы получим сценарий под названием "0 импорта газа". То есть, импортный газ нам станет не нужен, ведь будем обходиться своим. Для этого нужно реализовать программу наращивания поисково-разведочного уровня, время и усилия,
      – пояснил Гончар.

      При этом парламент уже:

      – снизил ставку рентной платы;
      – сделал значительную дерегуляцию сферы недропользования;
      – на очереди – аукционы на разработку нефти.

      Главное, чтобы правительство смогло решить проблему с местными советами или облсоветами, считает Гончар: например, на Полтавщине отдают лицензии на добычу не государственным компаниям, а частным.

      А вот в "спасательные" заявления премьер-министра Владимира Гройсмана об обеспечении себя собственным газом и снижении цен на него Гончар не верит. Называет такие обещания предвыборными лозунгами. Ведь ничто не мешало правительству вспомнить о программе "20/20" не сейчас, а еще в 2016 году. Тогда ее считали программой корпоративного уровня, а сейчас увидели в ней средство для получения политического капитала.

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      Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать
      сегодня
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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Украина – Россия Нафтогаз Газовый конфликт Газпром Газ Статьи Энергетика
      Источник: 24 канал
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