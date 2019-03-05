В России назвали условия сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что РФ сохранит транзит газа в Европу через Украину после 2019 года при определенных условиях.

В своем интервью изданию Luxemburger Wort Медведев заявил, что в России готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года, при соблюдении определенных условий о которых они "уже не раз говорили".

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Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая ситуация,

– заявил Медведев.

Он также отметил, что с появлением "Северного потока-2" Россия не отказывается от транзита газа по действующим трубопроводам.

"Нет "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни по Украине, ни в отношении других стран", – сказал премьер России.

Ранее сообщалось о том, что корабль Pioneering Spirit, принадлежащий швейцарской компании Allseas, временно прекратил строить российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?Это вторая ветка уже имеющегося "Северного потока". Его строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и чтобы обойти транзитные сборы Украины. Новый проект начинается в российском Выборге, проходит на дне Балтийского моря и проходит между странами Балтики, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Ґрейсфальди. В общем – 1230 километров. Уже построено примерно 700 С точки зрения доходности – это вообще не выгодный проект.





Где проходит "Северный поток-2"



Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС.



Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.