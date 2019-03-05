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      У Росії назвали умови збереження транзиту газу через Україну

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      Дмитрій Медведєв
      Дмитрій Медведєв / Фото з відкритих джерел

      Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що РФ збереже транзит газу у Європу через Україну після 2019 року за певних умов.

      У своєму інтерв'ю виданню Luxemburger Wort Медведєв заявив, що у Росії готові зберегти транзит газу через українську ГТС і після 2019 року, при дотриманні певних умов про які вони "вже не раз говорили".

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      Якщо коротко, це врегулювання відносин між зацікавленими компаніями, вигідні економічні та комерційні параметри угоди, а також стабільна політична ситуація,
      – заявив Медведєв.

      Він також наголосив на тому, що з появою "Північного потоку-2" Росія не відмовляється від транзиту газу за діючими трубопроводами.

      "Ні "Північний потік - 2", ні "Турецький потік" не передбачають таких рішень ні щодо України, ні щодо інших країн", – сказав прем'єр Росії.

      Раніше повідомлялося про те, що корабель Pioneering Spirit, що належить швейцарській компанії Allseas, тимчасово припинив будувати російський газопровід в обхід України "Північний потік-2".

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. Новий проект починається у російському Виборзі, проходить на дні Балтійського моря і пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700. З точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект.

      Де проходить "Північний потік-2"

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС.

      Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини України Газ Новини Росії Україна – Росія Північний потік-2
      Джерело: 24 Канал
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