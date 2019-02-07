Впервые в истории Украины: Мелитополь победил в конкурсе городов ЮНЕСКО

Мелитополь Запорожской области победил в конкурсе ЮНЕСКО "Города, что учатся". Украинский город вошел в 10 самых прогрессивных городов мира, которые развивают обучение в течение жизни. Это первая победа Украины в этом конкурсе.

В конкурсе ЮНЕСКО участвовали 205 городов-участников глобальной сети развивающихся городов. Среди них – 4 украинских: Павлоград, Никополь, Харьков, Мелитополь.

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Мелитополь стал первым среди украинских городов, который присоединился к глобальной сети городов, что непрерывно учатся, еще в 2016 году.

Какие шаги сделали в Мелитополе, чтобы победить? В городе создали комитет из представителей городской власти, бизнеса, образования и тому подобное. Вместе они работали над созданием системы непрерывного обучения в Мелитополе. В рамках своей работы в городе провели дни образования для взрослых, создали Центр образования для взрослых, Уличный университет.

Проекты сейчас финансируют заграничные учреждения, в частности, Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии.

Премию Мелитополю будут присуждать в Колумбии. К слову, такие премии присуждают только раз в два года за прогресс в развитии непрерывного обучения.



Города, которые вошли в топ-10//Фото: ЮНЕСКО