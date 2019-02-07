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      Уперше в історії України: Мелітополь переміг у конкурсі міст ЮНЕСКО

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      Мелітополь переміг у конкурсі міст ЮНЕСКО
      Мелітополь переміг у конкурсі міст ЮНЕСКО / uarp.org

      Мелітополь Запорізької області переміг у конкурсі ЮНЕСКО "Міста, що навчаються". Українське місто увійшло до 10 найпрогресивніших міст світу, які розвивають навчання впродовж життя. Це перша перемога України в цьому конкурсі.

      У конкурсі ЮНЕСКО брали участь 205 міст-учасників глобальної мережі міст, що розвиваються. Серед них – 4 українських: Павлоград, Нікополь, Новояворівськ та Мелітополь.

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      Мелітополь став першим серед українським містом, яке долучилося до Глобальної мережі міст, що безперервно навчаються ще у 2016 році.

      Які кроки зробили у Мелітополі аби перемогти? У місті створили комітет з представників міської влади, бізнесу, освіти, тощо. Разом вони працювали над створенням системи безперервного навчання в Мелітополі. У межах своєї роботи в місті провели дні освіти для дорослих, створили Центр освіти для дорослих, Вуличний університет.

      Проекти нині фінансують закордонні установи, зокрема, Федеральне міністерство економічної співпраці та розвитку Німеччини.

      Тож премію Мелітополю будут присуджувати у Колумбії. До слова такі премії присуджують лише один раз на два роки за прогрес у розвитку неперервного навчання.

      юнеско мелітополь
      Міста, які увійшли у топ-10//Фото: ЮНЕСКО

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      Теги: Новини України Новини Мелітополя ЮНЕСКО Історія
      Джерело: 24 канал
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