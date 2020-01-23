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      Впервые в Украине отпустили на свободу убийцу, приговоренного к расстрелу

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      Пожизненно осужденный вышел на свободу / larazon.es

      В Украине отпустили на свободу пожизненно осужденного убийцу. В 90-х годах мужчина был приговорен к расстрелу.

      Назаренко Игоря отпустили Указом президента от 2017 года, сообщает пресс-секретарь Центрального межрегионального управления Минюста Инна Попова изданию "Сегодня".   

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      По закону есть норма, что после отбывания 15-летнего срока осужденный пожизненно может просить о помиловании. Если эту просьбу удовлетворят, то через 10 лет заключенного отпустят.

      Это работает при условии, что:

      • заключенный хорошо себя вел в тюрьме;
      • придерживался ряда других условий;
      • есть президентский указ.

      За что был осужден Игорь Назаренко?Назаренко Игорь, 1969 года рождения, был осужден по четырем статьям за тяжкие преступления, в том числе и за убийство. За это тогда приговаривали к смертной казни.

      Под стражей находился с 24 октября 1995 года, а осудили Назаренко в 1996 году. Сначала он отбывал наказание в Крыму. В 2000-х годах его перевели в Винницу, а уже оттуда в Бердичев, в колонию №70.

      Из колонии он вышел утром 23 января 2020 года. По предварительной информации, Назаренко Игорь поехал в Крым.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Криминал Криминальные новости СІЗО Тюрьма
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