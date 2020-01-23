Уперше в Україні відпустили на свободу вбивцю, засудженого до розстрілу

В Україні відпустили на свободу довічно засудженого вбивцю. В 90-х роках чоловік був засуджений до розстрілу.

Назаренка Ігора відпустили згідно з Указом президента від 2017 року, повідомляє речниця Центрального міжрегіонального управління Мін'юсту Інна Попова виданню "Сьогодні".

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За законом є норма, що після відбування 15-річного строку засуджений довічно може просити про помилування. Якщо це прохання задовольнять, то через 10 років ув’язненого відпустять.

Це працює за умов, якщо:

ув’язнений добре поводився у в’язниці;

дотримувався низки інших умов;

є президентський указ.

За що був засуджений Ігор Назаренко? Назаренко Ігор, 1969 року народження, був засуджений за чотирма статтями за тяжкі злочини, в тому числі і за вбивство. За це тоді карали смертною карою.



Під вартою перебував з 24 жовтня 1995 року, а засудили Назаренка в 1996 році. Спочатку він відбував покарання в Криму. У 2000-х роках його перевели до Вінниці, а вже звідти до Бердичева, в колонію №70.



Із колонії він вийшов вранці 23 січня 2020 року. За попередньою інформацією, Назаренко Ігор поїхав у Крим.