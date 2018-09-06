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Вполне здоровый – под капельницей: в России прокомментировали состояние Олега Сенцова

34 Читати новину українською
Вполне здоровый – под капельницей
Вполне здоровый – под капельницей / dw.com

Украинский режиссер Олег Сенцов и дальше находится в колонии "Белый медведь" на Ямале. И, по словам уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе России, Анатолия Сака, совершенно ни на что не жалуется и выглядит вполне здоровым.

Об этом сообщила Meduza.

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Анатолий Сак утверждает, что посетил заключенного в колонии и свидетельствует об увиденном собственными глазами.

Для человека, который живет в режиме голодания 116 дней, выглядит вполне здоровым. Он, в общем, спокойный и адекватный. Добровольно получает медицинскую помощь. Когда я его посещал, он как раз лежал под капельницей,
– заявил Сак.

И добавил, якобы Олег Сенцов не требует никаких встреч с правозащитниками или представителями религиозных конфессий. Анатолий Сак процитировал слова Сенцова: "Никого не хочу видеть. Мне достаточно общения с адвокатом и с вами".

Сак, Росія, Сенцов
Анатолий Сак утверждает, что Сенцов здоров, но лежит под капельницей

В то же время, омбудсмен подтвердил решимость Сенцова относительно отсутствия намерений прекращать голодовку и готовности идти до конца.

Напомним, Олега Сенцова приговорили к 20 годам заключения за якобы планирование теракта, и с 14 мая 2018 года он объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных в России. По состоянию на 6 сентября голодание продолжается 116 дней.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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