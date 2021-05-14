В Раде прокомментировали информацию о возможном увольнении главы Минфина Марченко
В информационном пространстве появляются и исчезают слухи об увольнении главы Министерства финансов Сергея Марченко. В то же время в Верховной Раде пока это не подтверждают.
Источник:24 канал
Работу Марченко и его министерства можно оценить на 3 балла. Такое мнение в эфире высказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.
Обратите внимание Новых кандидатов не представляли – в "Слуге народа" прокомментировали вероятное увольнение Марченко
По его словам, он частично понимает, в чем проблема и согласен с мерами по таможне и деятельности фискальных органов.
Но я не думаю, что информация о его увольнении пока соответствует действительности,
– отметил Железняк.
Он отметил, что в Украине есть такая традиция: во время переговоров с Международным валютным фондом обычно не увольнять министра финансов.
"Поэтому я думаю, что пока он будет оставаться на своем посту", – подчеркнул глава фракции.
Железняк прокомментировал возможное увольнение Марченко: смотрите видео
Возможное увольнение Марченко: что известно
- Разговоры об увольнении действующего министра финансов появились еще в 2020 году, ведь правительство не было им доволно, в частности сотрудничеством с МВФ.
- Сам Марченко заявил, что не видит причин для своего увольнения и не слышал ничего о своей отставке.
- Несмотря на это, увольнение Марченко не исключал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики Даниил Гетманцев.
- В конце апреля 2021 года в Верховную Раду подали законопроект об отставке Марченко с должности. Но впоследствии его отозвали.
- Через некоторое время на сайте "Слуги народа" появилась информация, что фракция не будет обсуждать вопрос отставки Марченко с должности.
- В монобольшинстве прокомментировали возможное увольнения Марченко, там заявили, что разговора с депутатами на эту тему не было.
Поделиться новостью