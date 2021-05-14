В информационном пространстве появляются и исчезают слухи об увольнении главы Министерства финансов Сергея Марченко. В то же время в Верховной Раде пока это не подтверждают.

Работу Марченко и его министерства можно оценить на 3 балла. Такое мнение в эфире высказал глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

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По его словам, он частично понимает, в чем проблема и согласен с мерами по таможне и деятельности фискальных органов.

Но я не думаю, что информация о его увольнении пока соответствует действительности,

– отметил Железняк.

Он отметил, что в Украине есть такая традиция: во время переговоров с Международным валютным фондом обычно не увольнять министра финансов.

"Поэтому я думаю, что пока он будет оставаться на своем посту", – подчеркнул глава фракции.

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Возможное увольнение Марченко: что известно