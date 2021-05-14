В інформаційному просторі з'являються і зникають чутки про звільнення очільника Міністерства фінансів Сергія Марченка. Водночас у Верховній Раді наразі це не підтверджують.

Роботу Марченка і його міністерства можна оцінити на 3 бали. Таку думку в ефірі висловив глава фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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За його словами, він частково розуміє, в чому проблема і згоден з заходами щодо митниці і діяльності фіскальних органів.

Але я не думаю, що інформація про його звільнення наразі відповідає дійсності,

– зазначив Железняк.

Він зауважив, що в Україні є така традиція: під час перемовин з Міжнародним валютним фондом зазвичай не звільняти міністра фінансів.

"Тому я думаю, що поки що він залишатиметься на своїй посаді", – наголосив глава фракції.

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