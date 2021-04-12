Верховная Рада соберется сразу на 2 внеочередных заседания 12 апреля. Председатель парламента Дмитрий Разумков уже подписал соответствующее распоряжение.

Одно заседание будет проходить в 16:00, другое – в 17:30. Всего на них планируют рассмотреть 17 вопросов.

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Что рассмотрят на первом заседании

Известно, что на внеочередном заседании в 16:00 будут рассматривать 5 вопросов, среди которых такие законопроекты:

о безотлагательных мерах для обеспечения профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом;

о неотложных мерах для возврата льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 киловатт в час;

об обращении к Кабинету Министров относительно отмены необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введения моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители;

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей;

об обращении к Кабмину относительно принятия неотложных мер для снижения цены на электроэнергию и тарифов на услуги распределения природного газа.

Что рассмотрят на втором заседании

На внеочередном заседании в 17.30 рассмотрят сразу 12 вопросов, в частности: