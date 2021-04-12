Верховная Рада соберется на 2 внеочередных заседания: что будет рассматривать
Верховная Рада соберется сразу на 2 внеочередных заседания 12 апреля. Председатель парламента Дмитрий Разумков уже подписал соответствующее распоряжение.
Источник:Верховная Рада
Одно заседание будет проходить в 16:00, другое – в 17:30. Всего на них планируют рассмотреть 17 вопросов.
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Что рассмотрят на первом заседании
Известно, что на внеочередном заседании в 16:00 будут рассматривать 5 вопросов, среди которых такие законопроекты:
- о безотлагательных мерах для обеспечения профилактики, диагностики и лечения больных детей сахарным диабетом;
- о неотложных мерах для возврата льготного тарифа на электроэнергию для населения за первые 100 киловатт в час;
- об обращении к Кабинету Министров относительно отмены необоснованного увеличения стоимости энергоносителей и введения моратория сроком на 1 год на повышение тарифов на энергоносители;
- о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов в сфере метрологии, предоставления жилищно-коммунальных услуг и защиты прав потребителей;
- об обращении к Кабмину относительно принятия неотложных мер для снижения цены на электроэнергию и тарифов на услуги распределения природного газа.
Что рассмотрят на втором заседании
На внеочередном заседании в 17.30 рассмотрят сразу 12 вопросов, в частности:
- отмена обязательной государственной итоговой аттестации в формате внешнего независимого оценивания для выпускников школ;
- изменения относительно военного погребального ритуала;
- предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19;
- обеспечение реализации прав застрахованных лиц;
- штрафы для тех, кто нарушает правила самоизоляции;
- изменения по кредитам, предоставленным в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц;
- перенос трансформации санаторных школ на год – до июля 2022 года;
- ограничение, лишение свободы за ложное декларирование и ложь в декларациях;
- усовершенствование процедуры оборонного планирования с учетом опыта государств Организации Североатлантического договора и Европейского Союза;
- расширение возможностей для трансформации образовательной сети и защиты прав участников образовательного процесса;
- внесение изменений по отдельным вопросам завершения 2020 – 2021 учебного года из-за COVID-19.
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