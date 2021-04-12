Верховна Рада збереться одразу на 2 позачергові засідання 12 квітня. Голова парламенту Дмитро Разумков вже підписав відповідне розпорядження.

Одне засідання відбуватиметься о 16:00, інше – о 17:30. Загалом на них планують розглянути 17 питань.

До теми Що розглядатимуть на засіданнях Ради і чи проводитимуть їх онлайн: відповідь Разумкова

Що розглянуть на першому засіданні

Відомо, що на позачерговому засіданні о 16:00 розглядатимуть 5 питань, серед яких такі законопроєкти:

про невідкладні заходи для забезпечення профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет;

про невідкладні заходи для повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кіловатів на годину;

про звернення до Кабінету Міністрів щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії;

про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів;

про звернення до Кабміну щодо вжиття невідкладних заходів задля зниження ціни на електроенергію та тарифів на послуги розподілу природного газу.

Що розглянуть на другому засіданні

На позачерговому засіданні о 17.30 розглянуть одразу 12 питань, зокрема: