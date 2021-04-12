Верховна Рада збереться на 2 позачергові засідання: що розглядатиме
Верховна Рада збереться одразу на 2 позачергові засідання 12 квітня. Голова парламенту Дмитро Разумков вже підписав відповідне розпорядження.
Джерело:Верховна Рада
Одне засідання відбуватиметься о 16:00, інше – о 17:30. Загалом на них планують розглянути 17 питань.
До теми Що розглядатимуть на засіданнях Ради і чи проводитимуть їх онлайн: відповідь Разумкова
Що розглянуть на першому засіданні
Відомо, що на позачерговому засіданні о 16:00 розглядатимуть 5 питань, серед яких такі законопроєкти:
- про невідкладні заходи для забезпечення профілактики, діагностики та лікування хворих дітей на цукровий діабет;
- про невідкладні заходи для повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кіловатів на годину;
- про звернення до Кабінету Міністрів щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії;
- про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів;
- про звернення до Кабміну щодо вжиття невідкладних заходів задля зниження ціни на електроенергію та тарифів на послуги розподілу природного газу.
Що розглянуть на другому засіданні
На позачерговому засіданні о 17.30 розглянуть одразу 12 питань, зокрема:
- скасування обов'язкової державної підсумкової атестації в форматі зовнішнього незалежного оцінювання для випускників шкіл;
- зміни щодо військового поховального ритуалу;
- запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19;
- забезпечення реалізації прав застрахованих осіб;
- штрафи для тих, хто порушує правила самоізоляції;
- зміни щодо кредитів, наданих в іноземній валюті і адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб;
- перенесення трансформації санаторних шкіл на рік – до липня 2022;
- обмеження, позбавлення волі за неправдиве декларування і брехню в деклараціях;
- удосконалення процедури оборонного планування з урахуванням досвіду держав Організації Північноатлантичного договору і Європейського Союзу;
- розширення можливостей для трансформації освітньої мережі та захисту прав учасників освітнього процесу;
- внесення змін щодо окремих питань завершення 2020 – 2021 навчального року через COVID-19.
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