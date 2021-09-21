Так, Голубовскую спросили, действительно ли она спасла Порошенко от смерти.
Читайте также Наказание до 12 лет: суд обязал переквалифицировать дело об обливании зеленкой Порошенко
Ну, от смерти – я честно хочу сказать: да, я была врачом. Он об этом говорил. Я тоже могу, наверное, об этом сказать,
– призналась врач.
Болезнь протекала напряженно
Голубовская отметила, что приходилось напрягаться во время лечения Порошенко. Все из-за сопутствующих заболеваний, а также непредсказуемости COVID-19.
Она отметила, что лечат всех преимущественно одинаково. Однако самое важное – чтобы все было вовремя, особенно для групп риска.
Коронавирус у Порошенко: что известно
- 3 октября стало известно, что пятого президента отправили в больницу. Об этом сообщила жена политика.
- Уже 7 октября рассказали о плохом состоянии крови политика. СМИ писали, что Порошенко находится в группе риска, потому что имеет сахарный диабет.
- Впрочем, уже 12 октября стало известно, что он покинул больничные стены. 13 октября заявили, что политик одолел болезнь.