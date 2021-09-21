Так, Голубовскую спросили, действительно ли она спасла Порошенко от смерти.

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Ну, от смерти – я честно хочу сказать: да, я была врачом. Он об этом говорил. Я тоже могу, наверное, об этом сказать,

– призналась врач.

Болезнь протекала напряженно

Голубовская отметила, что приходилось напрягаться во время лечения Порошенко. Все из-за сопутствующих заболеваний, а также непредсказуемости COVID-19.

Она отметила, что лечат всех преимущественно одинаково. Однако самое важное – чтобы все было вовремя, особенно для групп риска.

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