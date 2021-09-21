Так, Голубовську запитали, чи справді вона врятувала Порошенка від смерті.

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Ну, від смерті – я чесно хочу сказати: так, я була лікаркою. Він про це говорив. Я теж можу, напевно, про це сказати,

– зізналась лікарка.

Хвороба протікала напружено

Голубовська зазначила, що доводилось напружуватись під час лікування Порошенка. Все через супутні захворювання, а також непередбачуваність COVID-19.

Вона зауважила, що лікують усіх переважно однаково. Проте найважливіше – аби все було вчасно, особливо для груп ризику.

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