Так, Голубовську запитали, чи справді вона врятувала Порошенка від смерті.
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Ну, від смерті – я чесно хочу сказати: так, я була лікаркою. Він про це говорив. Я теж можу, напевно, про це сказати,
– зізналась лікарка.
Хвороба протікала напружено
Голубовська зазначила, що доводилось напружуватись під час лікування Порошенка. Все через супутні захворювання, а також непередбачуваність COVID-19.
Вона зауважила, що лікують усіх переважно однаково. Проте найважливіше – аби все було вчасно, особливо для груп ризику.
Коронавірус у Порошенка: що відомо
- 3 жовтня стало відомо, що п'ятого президента відправили до лікарні. Про це вже сповістила дружина політика.
- Вже 7 жовтня розповіли про поганий стан крові політика. ЗМІ писали, що Порошенко перебуває у грипі ризику, бо має цукровий діабет.
- Втім, вже 12 жовтня стало відомо, що він покинув лікарняні стіни. 13 жовтня заявили, що політик здолав хворобу.