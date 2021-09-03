Відповідну скаргу до суду подав депутат Київради від "Європейської Солідарності" Віктор Коненко. Він звинуватив у бездіяльності посадовців Печерського управління Нацполіції у Києві.

До теми Порошенка облили зеленкою на Марші захисників у Києві: відео з місця події

Злочин проти держдіяча

За словами депутата, навіть Печерський суд, який звинувачують у необ'єктивності, не став заперечувати злочин проти п'ятого президента. На виконання рішення суду, поліція повинна зареєструвати провадження про вчинення злочину проти державного діяча.



Кононенко оприлюднив копію ухвали Печерського райсуду / Фото з фейсбук-сторінки депутата

"Цим ми не лише створюємо підстави для посилення покарання щодо замовників, організаторів і виконавців цього злочину, але й підтверджуємо факт злочинної бездіяльності поліції, яка дозволила нападнику втекти", – заявив Кононенко.

Зверніть увагу! Стаття Кримінального кодексу "хуліганство" передбачає покарання у вигляді штрафу до 17 тисяч гривень, арешту до 6 місяців або обмеження волі до 5 років. Якщо дії вчинила група осіб, передбачено покарання до 4 років ув'язнення. За напад на державного діяча – від 4 до 12 років позбавлення волі.

Порошенка облили зеленкою: що відомо

Експрезидента України Петра Порошенка облили зеленкою у День Незалежності, 24 серпня 2021 року. Подія трапилася у центрі Києва під час Маршу захисників.

У поліції заявили, що затримали нападника. Ним виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Йому інкримінували хуліганство.

Український політик і бізнесмен Юрій Бірюков повідомив, що правоохоронці нападника відпустили.

Текст публікації Віктора Кононенка:

Злочин "зеленої влади" проти п'ятого Президента України Петра Порошенка є настільки очевидним, що навіть Печерський суд, який багато хто звинувачує в необ'єктивності, не став це заперечувати.

Друзі! Вітаю всіх нас з маленькою перемогою. Тільки що Печерський районний суд м. Києва задовольнив мою скаргу на бездіяльність посадових осіб Печерського управління поліції ГУ НПУ в м. Києві та зобов'язав їх зареєструвати провадження щодо скоєння злочину проти державного діяча.

Цим ми не лише створюємо підстави для посилення покарання щодо замовників, організаторів і виконавців цього злочину, але й підтверджуємо факт злочинної бездіяльності поліції, яка дозволила нападнику втекти.

Рухаємося далі, доки покровителі у владі не почнуть "здавати" своїх "зелених тітушок", а суд не розставить всі крапки у вигляді справедливих вироків для замовників і організаторів цього злочину.

Дякую всім! Без Вашої допомоги ми не змогли б зібрати стільки інформації про нападників! Разом ми сила!