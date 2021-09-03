Соответствующую жалобу в суд подал депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Виктор Коненко. Он обвинил в бездействии должностных лиц Печерского управления Нацполиции в Киеве.

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Преступление против госдеятеля

По словам депутата, даже Печерский суд, который обвиняют в необъективности, не стал отрицать преступление против пятого президента. Во исполнение решения суда полиция должна зарегистрировать производство о совершении преступления против государственного деятеля.



Кононенко обнародовал копию постановления Печерского райсуда / Фото с фейсбук-страницы депутата

"Этим мы не только создаем основания для ужесточения наказания в отношении заказчиков, организаторов и исполнителей данного преступления, но и подтверждаем факт преступной бездеятельности полиции, которая позволила нападавшему сбежать", – заявил Кононенко.

Обратите внимание! Статья Уголовного кодекса "хулиганство" предусматривает наказание в виде штрафа до 17 тысяч гривен, ареста до 6 месяцев или ограничения свободы до 5 лет. Если действия совершила группа лиц, предусмотрено наказание до 4 лет заключения. За нападение на государственного деятеля – от 4 до 12 лет лишения свободы.

Порошенко облили зеленкой: что известно

Экс-президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой в День Независимости, 24 августа 2021 года. Происшествие случилось в центре Киева во время Марша защитников.

В полиции заявили, что задержали нападавшего. Им оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Ему инкриминировали хулиганство.

Украинский политик и бизнесмен Юрий Бирюков сообщил, что правоохранители нападавшего отпустили.

Текст публикации Виктора Кононенко:

Преступление "зеленой власти" против пятого Президента Украины Петра Порошенко настолько очевидно, что даже Печерский суд, который многие обвиняют в необъективности, не стал это отрицать.

Друзья! Поздравляю всех нас с маленькой победой. Только что Печерский районный суд г. Киева удовлетворил мою жалобу на бездействие должностных лиц Печерского управления полиции ГУ НПУ в г. Киеве и обязал их зарегистрировать производство относительно совершения преступления против государственного деятеля.

Этим мы не только создаем основания для ужесточения наказания в отношении заказчиков, организаторов и исполнителей данного преступления, но и подтверждаем факт преступной бездеятельности полиции, которая позволила нападавшему скрыться.

Движемся дальше, пока покровители во власти не начнут "сдавать" своих "зеленых титушек", а суд не расставит все точки в виде справедливых приговоров для заказчиков и организаторов этого преступления.

Спасибо всем! Без Вашей помощи мы не смогли бы собрать столько информации о нападавших! Вместе мы сила!