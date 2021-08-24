В телеграме "Київ Оперативний | Kyiv Operative" обнародовали фото мужчины. Полиция открыла дело по факту хулиганства.

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Полиция задержала мужчину, который облил пятого президента зеленкой

В полиции сообщили, что во время торжественных мероприятий 24 августа в центре Киева неизвестный облил зеленкой пятого президента Украины.

Полиция остановила нарушителя и доставили его в Печерское управление полиции.

Злоумышленником оказался уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. Сейчас с ним проводятся первоочередные следственные действия,

– рассказали в полиции.

Действия злоумышленника в полиции квалифицировали как хулиганство. По данному факту открыли уголовное дело.

Сейчас со злоумышленником общаются следователи. Если вину по данному факту докажут, то ему грозит до 5 лет заключения.

В сети обнародовали фото и имя злоумышленника

В телеграм-канале написали, что его зовут Юрий. Он родом из Козельца Черниговской области.



Опубликовали фото мужчины, который вероятно облил Порошенко зеленкой / Фото "Київ Оперативний | Kyiv Operative"

Пока ни полиция, ни телеграм-каналы не рассказывают деталей ситуации.

Кратко об инциденте с пятым президентом