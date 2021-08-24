У телеграмі "Київ Оперативний | Kyiv Operative" оприлюднили фото чоловіка. Поліція відкрила справу за фактом хуліганства.
До теми Порошенка облили зеленкою на Марші захисників у Києві: відео з місця події
У поліції затримала чоловіка, який облив п'ятого президента зеленкою
У поліції повідомили, що під час урочистих заходів 24 серпня у центрі Києва невідомий облив зеленкою п'ятого президента України.
Поліція зупинила порушника та доставили його до Печерського управління поліції.
Зловмисником виявився уродженець Чернігівської області, 1999 року народження. Наразі з ним проводяться першочергові слідчі дії,
– розповіли у поліції.
Дії зловмисника у поліції кваліфікували як хуліганство. За цим фактом відкрили кримінальну справу.
Наразі зі зловмисником спілкуються слідчі. Якщо провину за даним фактом доведуть, то йому загрожує до 5 років ув'язнення.
У мережі оприлюднили фото та ім'я зловмисника
У телеграм-каналі написали, що його звуть Юрій. Він родом з Козельця Чернігівської області.
Опублікували фото чоловіка, який ймовірно облив Порошенка зеленкою / Фото "Київ Оперативний | Kyiv Operative"
Наразі ні поліція, ні телеграм-канали не розповідають деталей ситуації.
Коротко про інцидент з п'ятим президентом
- 24 серпня під час Маршу захисників невідомий облив Петра Порошенка зеленкою. Це трапилось біля станції метро "Хрещатик".
- П'ятий президент якраз прямував до будівлі Кабінету Міністрів, що на вулиці Грушевського.
- У мережі оприлюднили відео інциденту. Там помітно, що Порошенко оточений правоохоронцями. Він запитав у них, де водій. Після цього сів у поліцейське авто.
- Згодом показали відео затримання чоловіка, який напав на Порошенка. Його руки були брудні від зеленки.