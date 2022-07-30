53-летний хирург-офтальмолог Николай, который не раскрыл свою фамилию, чтобы не навредить родным в Мариуполе, находился в оккупации из-за желания помочь украинским героям. Для проекта СВОИ он вспомнил ужасающие картины из города, с которыми не сравнится ни один ужастик.

Читайте на тему Скрывал раненых бойцов ВСУ, за что россияне хотели расстрелять: история врача из Мариуполя

Спасать жизнь людей было очень тяжело

Как рассказал врач, спасать людей под оккупацией было очень тяжело. Медикаменті удалось достать на складе, к счастью, было много антибиотиков. Впрочем, температура в больнице не поднималась выше +3 градусов, поэтому больные поправлялись крайне медленно.

Особенно опасны были инфекции, преодолеть которые в таких условиях за пределами возможного.

У нас были инфекции, синегнойная палочка. Люди живьем гнили, мы ампутировали конечности. Пытались их как-то лечить. Но когда температура +3, а тебе за счастье выпить 2 стакана горячей воды днем – какое выздоровление может быть? Главное же это человеческие условия, а не то, что было,

– рассказал врач.

Первые этажи больницы обгорели от выстрелов, операционная была в осколках, оперировать людей приходилось в коридорах.

"Раненых было очень много. Я шел по коридору и не видел пола – все в крови. Она текла. Настоящий ужас творился", – вспомнил Николай.

Смотрите видео по теме – харьковчанин рассказал о бегстве от войны