Соответствующую информацию женщина поведала 19 марта. Только накануне она смогла эвакуироваться в Запорожье.

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Врач рассказала, какой была жизнь в блокадном Мариуполе

Людмила вспомнила, что 9 марта она ушла с работы за 20 минут до того, как оккупанты нанесли удар по детской больнице и роддому Мариуполя. Женщина вспомнила:

было 14 новорожденных в отделении патологии;

17 детей – в родильном отделении;

а также 45 беременных и 36 сотрудников больницы;

к сожалению, два человека погибли.

Три недели не было связи – ни электричества, ни отопления, ни воды, ни газа, ничего. Задача больницы была в том, чтобы работал дизель-генератор, на котором дети находились на кислороде и работали операционные. Воду и детское питание привозили волонтеры,

– вспомнила Людмила.

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Людмила отметила, что на самом деле в больнице и родильном не было никаких националистов, не было военных. Имелись только дети, женщины и персонал.

"Обычные люди в своем городе, оказавшиеся под ракетами и бомбами российских захватчиков, методично уничтожающих все живое в Мариуполе", – подытожила врач.

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