Відповідну інформацію жінка розповіла 19 березня. Тільки напередодні вона змогла евакуюватись до Запоріжжя.
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Лікарка розповіла, яким було життя в блокадному Маріуполі
Людмила пригадала, що 9 березня вона пішла з роботи за 20 хвилин до того, як окупанти завдали удару по дитячій лікарні та пологовому будинку Маріуполя. Жінка пригадала:
- було 14 новонароджених у відділенні патології;
- 17 дітей – у пологовому відділенні;
- а також 45 вагітних та 36 співробітників лікарні;
- на жаль, двоє людей загинули.
️Три тижні не було зв'язку – ні електрики, ні опалення, ні води, ні газу, нічого. Завдання лікарні було в тому, щоб працював дизель-генератор, на якому діти перебували на кисні та працювали операційні. Воду та дитяче харчування привозили волонтери,
– пригадала Людмила.
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Людмила зауважила, що насправді, звісно ж, у лікарні та пологовому не було жодних націоналістів, не було військових. Там були тільки діти, жінки та персонал.
"Звичайні люди у своєму місті, які опинилися під ракетами та бомбами російських загарбників, які методично знищують усе живе в Маріуполі", – підсумувала лікарка.
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