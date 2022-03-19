Відповідну інформацію жінка розповіла 19 березня. Тільки напередодні вона змогла евакуюватись до Запоріжжя.

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Лікарка розповіла, яким було життя в блокадному Маріуполі

Людмила пригадала, що 9 березня вона пішла з роботи за 20 хвилин до того, як окупанти завдали удару по дитячій лікарні та пологовому будинку Маріуполя. Жінка пригадала:

було 14 новонароджених у відділенні патології;

17 дітей – у пологовому відділенні;

а також 45 вагітних та 36 співробітників лікарні;

на жаль, двоє людей загинули.

️Три тижні не було зв'язку – ні електрики, ні опалення, ні води, ні газу, нічого. Завдання лікарні було в тому, щоб працював дизель-генератор, на якому діти перебували на кисні та працювали операційні. Воду та дитяче харчування привозили волонтери,

– пригадала Людмила.

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Людмила зауважила, що насправді, звісно ж, у лікарні та пологовому не було жодних націоналістів, не було військових. Там були тільки діти, жінки та персонал.

"Звичайні люди у своєму місті, які опинилися під ракетами та бомбами російських загарбників, які методично знищують усе живе в Маріуполі", – підсумувала лікарка.

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