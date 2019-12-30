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      Врач рассказал о состоянии освобожденных пленных: у многих посттравматическое расстройство

      29 Читати новину українською
      Брифинг врачей "Феофании" насчет состояния освобожденных из плена украинцев / 5.ua

      В больнице "Феофания" рассказали о состоянии освобожденных из плена гражданских украинцев. Заместитель главного врача отметил, что у многих из них есть проявления посттравматического стрессового расстройства. Госпитализированы 64 человека, критических нет.

      Об этом на брифинге рассказал заместитель главного врача Андрей Строкань. Согласно его словам, большинство людей будут оставаться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников.

      К теме: Обмен пленными: что известно о 76 украинцах, которые вернулись в Киев – список

      В палатах освобожденные украинцы находятся по двое, к ним пускают родственников. Лечить пациентов будут за государственные средства.

      Все пациенты уже прошли общие клинические обследования, такие как УЗИ, ЭКГ, рентген легких. Всех осмотрели психологи и психотерапевты.

      Врачами установлено, что большинство из них нуждаются в стоматологической помощи. Почти у всех есть разная степень посттравматического стрессового расстройства и обострение хронических болезней.

      Медики также сообщили, что тяжелых и критических пациентов нет.

      Есть гипертоническая болезнь у многих. Есть обострения мочекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные заболевания легких. Но сейчас в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии,
      – рассказал врач.

      Обмен пленными 29 декабря: главное

      • Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.


      Сколько еще украинцев в плену на оккупированных территориях / Инфографика 24 канала

      Там Средневековье: освобожденный из плена украинец Савин рассказал о тюрьмах боевиков
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Здоровье Новости политики Украинцы в плену РФ Новости Украины Обмен пленными Больница
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