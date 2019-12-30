Врач рассказал о состоянии освобожденных пленных: у многих посттравматическое расстройство

В больнице "Феофания" рассказали о состоянии освобожденных из плена гражданских украинцев. Заместитель главного врача отметил, что у многих из них есть проявления посттравматического стрессового расстройства. Госпитализированы 64 человека, критических нет.

Об этом на брифинге рассказал заместитель главного врача Андрей Строкань. Согласно его словам, большинство людей будут оставаться в больнице в течение новогодних и рождественских праздников.

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В палатах освобожденные украинцы находятся по двое, к ним пускают родственников. Лечить пациентов будут за государственные средства.

Все пациенты уже прошли общие клинические обследования, такие как УЗИ, ЭКГ, рентген легких. Всех осмотрели психологи и психотерапевты.

Врачами установлено, что большинство из них нуждаются в стоматологической помощи. Почти у всех есть разная степень посттравматического стрессового расстройства и обострение хронических болезней.

Медики также сообщили, что тяжелых и критических пациентов нет.

Есть гипертоническая болезнь у многих. Есть обострения мочекаменной болезни, есть хронические холециститы, панкреатиты, хронические обструктивные заболевания легких. Но сейчас в клинике нет ни одного человека, который бы нуждался в интенсивной терапии,

– рассказал врач.

Обмен пленными 29 декабря: главное

Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.

На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.

Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.



Сколько еще украинцев в плену на оккупированных территориях / Инфографика 24 канала