Лікар розповів про стан звільнених полонених: у багатьох посттравматичний стресовий розлад

У лікарні "Феофанія" розповіли про стан звільнених із полону цивільних українців. Заступник головного лікаря зазначив, що у багатьох із них є прояви посттравматичного стресового розладу. Госпіталізовано 64 людини, критичних немає.

Про це на брифінгу розповів заступник головного лікаря Андрій Строкань. За його словами, більшість людей залишатимуться улікарні протягом новорічних і різдвяних свят.

До теми: Обмін полоненими: що відомо про 76 українців, які повернулися в Київ – список

У палатах звільнені українці перебувають по двоє, до них пускають родичів. Лікуватимуть пацієнтів за державні кошти.

Усі пацієнти вже пройшли загальні клінічні обстеження, такі як УЗД, ЕКГ, рентген легенів. Всіх оглянули психологи і психотерапевти.

Лікарями встановлено, що більшість із них потребують стоматологічної допомоги. Майже у всіх є різний ступінь посттравматичного стресового розладу і загострення хронічних хвороб.

Медики також повідомили, що важких і критичних пацієнтів немає.

Є гіпертонічна хвороба у багатьох. Є загострення сечокам'яної хвороби, є хронічні холецистити, панкреатити, хронічні обструктивні захворювання легенів. Але на даний момент у клініці немає жодної людини, яка би потребувала інтенсивної терапії,

– розповів лікар.

Обмін полоненими 29 грудня: головне

Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.

На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.

Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.



Скільки ще українців у полоні на окупованих територіях / Інфографіка 24 каналу