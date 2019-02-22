Врач устроил стрельбу в медицинском учреждении оккупированного Крыма

22 февраля в оккупированной Евпатории в больнице между двумя медицинскими работниками возник конфликт, в результате которого один из них открыл стрельбу из травматического пистолета.

Конфликт имел бытовой характер, передает информагентство ТАСС.

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Министерство внутренних дел оккупированного Крыма подтвердило случай стрельбы в больнице. Сейчас правоохранители проводят проверку, по окончании которой будет приниматься решение в рамках действующего законодательства.

К тому же, устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений.