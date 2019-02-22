Лікар влаштував стрілянину в медичному закладі окупованого Криму
22 лютого в окупованій Євпаторії у лікарні між двома медичними працівниками виник конфлікт, в результаті якого один із них відкрив стрілянину з травматичного пістолету.
Конфлікт мав побутовий характер, передає інформагенство ТАСС.
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У Міністерстві внутрішніх справ окупованого Криму підтвердили випадок стрілянини в лікарні. Наразі правоохоронці проводять перевірку, після закінчення якої буде ухвалюватися рішення в рамках чинного законодавства.
До того ж, встановлюється ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.
Джерело: 24 канал
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