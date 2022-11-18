Так, в Черновицком областном кардиологическом центре выключили свет в результате российских обстрелов. Однако кардиохирурги успешно прооперировали больного с инфарктом.

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Помогла заблаговременная подготовка

Провести такую "особую" операцию удалось благодаря генератору в медучреждении. Кардиохирурги, несмотря на обесточивание, смогли продолжить операцию на сердце.

Спасибо буковинским медикам, которые со светом или без берегут человеческие сердца. Гордимся вашим профессионализмом!
– написали в Черновицкой ОВА.

Как бы враг ни старался остановить жизнь Украины во всех смыслах и запугать народ нашего государства, ему это не удастся.

Подготовка к зиме

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